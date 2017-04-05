Пострадавший при взрыве в Петербурге житель Мордовии получит матпомощь

Один из потерпевших при взрыве 3 апреля в Санкт-Петербургском метрополитене стал уроженец Мордовии Дмитрий Глазков.

Глава Мордовии Владимир Волков адресовал юноше и его семье слова сочувствия и принял решение оказать Дмитрию материальную помощь.

Димитрий Глазков учился в Саранске в гимназии №19 и естественно-техническом лицее №43. В настоящее время он студент Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета им. В.И. Ульянова (Ленина).

Напомним, взрыв неустановленного устройства случился 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями петербургского метрополитена "Технологический институт" и "Сенная площадь". Согласно сведениям Национального антитеррористического комитета, вследствие взрыва погибли 14 человек и более 40 получили травмы разной степени тяжести.

Источник: izvmor.ru