В Саранске орудуют интернет-мошенники

В МВД Мордовии обратилась 63-летняя уроженка Саранска с заявлением о мошенничестве.

Женщина рассказала полицейским, что она разместила объявление об аренде жилого помещения на "Avito.ru". На ее мобильный телефон поступил звонок, неизвестный заявил, что желает снять жилье и готов перечислить предоплату. Для этого будущий квартиросъемщик попросил продиктовать номер банковской карты и индивидуальные сведения. Пострадавшая, не подозревая мошенничества, выполнила все указания. Через некоторое время пострадавшая обнаружила пропажу 24 тысяч рублей.

На данный момент по данному факту проводится проверка. Розыск подозреваемых не прекращается.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия