В Мордовии рецидивист вытащил из женского кошелька 33 тысячи рублей

Полиция Мордовии раскрыла кражу денег у жительницы Ельниковского района.

Стражи порядка определили, что к совершению данного правонарушения причастен 66-летний прежде судимый мужчина.

Согласно предварительным сведениям, в дневное время мужчина зашел в административное здание с целью хищения. Заметив открытый офис и войдя в него, он решил воспользоваться отсутствием сотрудников и вытащил из женской сумочки кошелек. В аксессуаре было примерно 33 000 рублей. Средства мужчина извлек, а кошелек выкинул при выходе из здания.

Задержанный гражданин свою вину он не отрицает.

На данный момент в отношении данного лица возбуждено уголовное дело.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия