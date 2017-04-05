В Краснослободском районе пожарные отстояли магазин от огня

В Краснослободском районе Мордовии произошел пожар.

Инцидент случился в с. Слободские Дубровки, где вспыхнул магазин. Когда огнеборцы прибыли на место ЧП, склад магазина был охвачен пламенем, дым заполнил помещение торговой точки. Благодаря оперативным действиям пожарных, магазин удалось отстоять. Основные материальные ценности на общую сумму приблизительно 4 миллионов руб. были спасены.

В результате пожара поврежден склад на площади 16 кв.м.

На данный момент эксперты устанавливают причину возгорания.

Как сообщалось ранее, в Рузаевке произошел крупный пожар в пятиэтажном жилом доме по адресу Ухтомского, 24, где загорелось помещение первого этажа.

Пока огонь не был очень сильным, 20 жителей дома смогли покинуть дом самостоятельно. Однако из-за густого дыма не все жильцы смогли самостоятельно эвакуироваться.

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС по РМ