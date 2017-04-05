В Мордовии отслужили панихиды по погибшим при теракте в Петербурге

В абсолютно всех приходах Мордовии были совершены панихиды по жертвам террористического акта, случившегося 3 апреля в метрополитене Санкт-Петербурга.

В Свято-Феодоровском кафедральном храме, по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Саранского и Мордовского Зиновия, заупокойное богослужение возглавил священник Алексий Зверев, который сослужили 7 клириков главного храма Мордовской митрополии.

В собственном пастырском слове, предварявшем богослужение, отец Алексий сказал:

"Это не первый раз, когда в Мордовии и Российской Федерации повсеместно служатся панихиды, потому что горе и страдание по погибшим затрагивают не только лишь тех людей, которые потеряли собственных родных, данная боль отзывается в сердце каждого православного христианина, каждого жителя России. Мы понимаем, что подобное преступление может случиться в любом городе, в любом месте, от этого никто не застрахован".

Источник: izvmor.ru