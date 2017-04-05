В Саранске выберут победителей конкурса "Птичий дом"

Завтра, 6 апреля, в Пушкинском парке Саранска состоится награждение победителей и призеров юбилейного экологического конкурса "Птичий дом".

С каждым годом членам жюри становится все труднее определить победителей состязания: число участников и качество показанных работ значительно повышается. В данном году почти из всех районов республики была представлена хотя бы одна работа на конкурс.

Церемония награждения конкурса "Птичий дом" пройдет в 13:00, а роспись скворечников начнется в 12:30. В парке будет организована выставка работ - победителей.

Источник: izvmor.ru