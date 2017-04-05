Аферистка для "лечения" дочери назанимала 125 тысяч у жительницы Мордовии

В полицию Мордовии обратился 19-летний уроженец Саранска. Юноша рассказал полицейским, что его мать пострадала от мошеннических действий.

По словам заявителя, к близкой родственнице обращалась знакомая, которая под предлогом лечения больной дочки не раз занимала у пострадавшей средства.

Преступница постоянно сочиняла новейшие причины, для того чтобы как-то обосновать собственные просьбы. Рассказывая о назначенном курсе дорогостоящих препаратов и множественных санаториях женщина, воспользовавшись доверчивостью собеседницы, получала необходимые средства.

В общей сложности 58-летней подозреваемой удалось завладеть 125 000 рублей, которые после, невзирая на неоднократные просьбы, она отказывалась возвращать владелице.

Вследствие оперативных мероприятий стражи порядка определили, что дочь злоумышленницы здорова и денег на ее лечение никогда не требовалось, а все полученные средства женщина все это время тратила на личные нужды.

На данный момент в отношении данного лица возбуждено уголовное дело.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия