На предпасхальную ярмарку в Саранск привезут 2,4 миллиона яиц

В субботу, 8 апреля, в Саранске пройдет большая продовольственная ярмарка.

Ярмарка пройдет в центре на ул. Ботевградская (от ул. Полежаева до ул. Васенко), на Светотехстрое - на пр. 60 лет Октября (от ул. Веселовского до бульвара Веденяпиных), на Юго-Западе - на ул. Ульянова (от ул. Энгельса до ул. М. Расковой), на Химмаше - на пр. 70 лет Октября (от ул. Косарева до ул. Севастопольская).

Зачастую огромным спросом на предпасхальной ярмарке пользуются куриные яйца. Их должно хватить абсолютно всем: на реализацию будет выставлено 2,4 млн яиц. Помимо этого на ярмарку привезут 300 тонн сахара, 200 тонн мяса, 30 тонн сыра, 25 тонн сливочного масла.

Начало ярмарки - в 7:00.

Источник: izvmor.ru