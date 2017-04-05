МЧС: В Мордовии хотели спалить магазин с товаром на 4 миллиона рублей

Сотрудники МЧС называют поджог основной причиной пожара в продовольственном магазине села Слободские Дубровки Краснослободского района.

Напомним, что местные жители почувствовали запах пожара и заметили, что из сельмага валит дым. Люди немедля вызвали огнеборцев.

К моменту их приезда прибытия уже полыхал склад на площади 16 квадратных метров. В ликвидации пожара были задействованы сотрудники пожарно-спасательной части №19. В результате спасено само строение и товар на сумму приблизительно 4 миллиона рублей.

Источник: izvmor.ru