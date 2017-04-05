Житель Мордовии отправится на 5 лет в колонию за смертельное избиение бабушки

Суд Мордовии вынес приговор 31-летнему Роману Апенкину, забившего пенсионерку до смерти.

Напомним, что нетрезвый внук побил бабушку за отказ дать денег ему на алкоголь. Лишь на следующий день он обратил внимание, что пожилая женщина не подает признаков жизни. Было определено, что ее кончина наступила от многочисленных переломов и травматического шока.

Судебная психиатрическая экспертиза признала Аленкина вменяемым. Суд приговорил мужчину к 5 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Мордовии рецидивист вытащил из женского кошелька 33 тысячи рублей.

Источник: izvmor.ru