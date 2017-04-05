В Саранске задержали 17-летнюю девушку, подозреваемую в краже мужских вещей

Полиция Мордовии раскрыла кражу мужского джемпера и футболки из крупного спортивного магазина, расположенного в одном из торговых центров Саранска.

Правоохранители определили, что к этому правонарушению причастна жительница одного из районов республики 2000 года рождения.

По предварительным сведениям, девушка, будучи в торговом зале, решила присвоить вещи, выставленные на продажу. Сумма причиненного ущерба составила свыше 3 000 рублей.

В отношении данного лица возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что житель Мордовии отправится на 5 лет в колонию за смертельное избиение бабушки.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия