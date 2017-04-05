В Мордовии служебная собака предотвратила передачу мобильных телефонов заключенным

В мордовской исправительной колонии № 13 предотвращена очередная попытка доставки контрабанды.

Сообщается, что оперативниками при осмотре микроавтобуса "Газель" с помощью служебной собаки было обнаружено 2 сотовых телефона, спрятанных ухищренным способом в бардачке. Шофер машины - житель соседней Чувашии. Скорее всего, гаджеты предназначались заключенным.

Составлен протокол об административном правонарушении.

Как сообщалось ранее, в Саранске задержали 17-летнюю девушку, подозреваемую в краже мужских вещей.

Источник: izvmor.ru