В Мордовии служебная собака предотвратила передачу мобильных телефонов заключенным

В мордовской исправительной колонии № 13 предотвращена очередная попытка доставки контрабанды.
Сообщается, что оперативниками при осмотре микроавтобуса "Газель" с помощью служебной собаки было обнаружено 2 сотовых телефона, спрятанных ухищренным способом в бардачке. Шофер машины - житель соседней Чувашии. Скорее всего, гаджеты предназначались заключенным.
Составлен протокол об административном правонарушении.
Как сообщалось ранее, в Саранске задержали 17-летнюю девушку, подозреваемую в краже мужских вещей.
Источник: izvmor.ru