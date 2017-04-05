В Мордовии водитель на "Мицубиси" сбил пешехода

В Мордовии произошло ДТП.

Инцидент случился в Торбеево, где шофер на "Мицубиси" не справился с управлением и врезался в "Опель", после чего наехал на стоящую на краю дороги "семерку", а затем выехал на тротуар и сбил проходившую мимо женщину.

В результате происшествия женщине понадобилась помощь медиков.

Ранее сообщалось, что в Саранске произошло тройное ДТП, в котором пострадал ребенок. Виновником аварии стал пьяный водитель на иномарке "Фольксваген Пассат".

Также ранее стало известно о ДТП в Дубенском районе, где шофер сбил на пешеходном переходе разнорабочего.

Источник: izvmor.ru