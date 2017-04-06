Операция "Безопасный регион" в Мордовии помогла выявить более 400 нарушителей ПДД за 3 дня

На дорогах Мордовии прошла очередная операция "Безопасный регион". В рамках мероприятия сотрудники ГИБД выявили сотни нарушений.

Как сообщает республиканская Госавтоинспекция, за 3 дня дорожные полицейские поймали 403 нарушителя ПДД. Чаще всего водители совершали следующие нарушения: непредставление преимущества в движении пешеходам, нарушение правил применения ремней безопасности, а также тонировка транспортного средства.

Особое внимание инспекторы ГИБДД уделили перевозкам юных пассажиров. Некоторые родители по-прежнему перевозят своих наследников без удерживающих средств. С такими родителями были проведены профилактические беседы.

В ГИБДД пообещали, что подобные операции будут проводиться и в дальнейшем.

Источник: gibdd.ru/r/13