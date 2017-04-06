Мошенник продал семье из Саранска несуществующую ткань за 3,5 тысячи рублей

Житель Саранска обратился в полицию и поведал, что стал жертвой мошенников. По словам 28-летнего мужчины, аферисты нажились на нем и его супруге.

Как сообщили в МВД Мордовии, супруга потерпевшего увидела в социальной сети группу, в которой продавалась ткань. Женщина списалась с администратором и договорилась об условиях приобретения товара. Продавец запросил 100% предоплаты.

Мужчина по просьбе жены перевел со своей банковской карты более 3500 рублей на указанный продавцом счет. Через некоторое время аферист захотел узнать номер карты и персональные данные супругов, не объяснив причину своей просьбы. Тогда покупатели начали задавать вопросы, но собеседник перестал отвечать на сообщения. Товара заказчики так и не удивили.

Сейчас по этому факту проводится проверка.

Источник: 13.мвд.рф