Жителю Саранска грозит 20 лет за продажу наркотиков и отмывание криптовалюты

Сотрудниками полиции Мордовии окончено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего уроженца Саранска, обвиняемого в участии в преступном сообществе, покушении на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в крупном размере, а также легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления группой лиц по предварительному сговору.

Как определено в процессе предварительного расследования, обвиняемый, являясь соучастником противозаконного сообщества, сформированного в целях совместного систематического совершения тяжких и особо тяжких правонарушений, связанных с нелегальным сбытом наркотических средств с помощью организации закладок, покушался на незаконную реализацию наркотиков в большом объеме на территории Саранска и позже легализовал добытые вследствие совершения правонарушений деньги.

На данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия