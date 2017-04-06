В Саранске чиновники вышли на улицы охранять покой граждан

Добровольные народные дружины начали патрулировать улицы Саранска.

Вместе с работниками полиции в рейды вновь выходят сотрудники городской администрации. По словам руководителя Управления контроля и взаимодействия с административными органами горадминистрации Сергея Кривова, в общей сложности в работе задействовано приблизительно 90 человек.

В нынешнем году, помимо обычных уже для патрулирования улиц Саранска, в график вошли рабочие поселки Луховка, Ремзавод, Николаевка и Ялга. Особенный интерес будет уделяться району ТЭЦ и улицам на окраинах города.

Первый весенний рейд уже прошел. Народные дружинники задержали четверых граждан за мелкое хулиганство, и по одному – за распитие алкоголя в общественных местах и мелкое хищение.

Источник: izvmor.ru