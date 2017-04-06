Житель Саранска выбросил из окна пятого этажа 58-летнего соседа

Полиция Мордовии задержала 35-летнего уроженца Саранска, подозреваемого в убийстве знакомого. Тело 58-летнего мужчины было обнаружено возле подъезда одного из зданий по улице Горной.

В процессе расследования представители полиции определили, что 2 апреля к подозреваемому, живущему в доме по улице Горная, пришел 58-летний сосед. Между ними произошла размолвка из-за малозначительного повода. Впоследствии мужчина избил гостя, нанеся ему более 40 ударов кулаками по различным частям тела, уже после чего выкинул его из окна квартиры, находящейся на 5-м этаже. От полученных повреждений потерпевший умер на месте происшествия. О случившемся в правоохранительные органы сообщили жители дома.

В процессе оперативных мероприятий представители полиции определили личность подозреваемого. Правонарушитель был арестован по месту жительства. Собственную причастность к совершению этого правонарушения мужчина не отрицает.

На данный момент следственными органами возбуждено уголовное дело.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия