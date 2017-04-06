Активисты ОНФ помогут жителям Саранска в благоустройстве дворов

В рамках работы Середины ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды планируется помогать жителям Саранска в принятии решений по изменению инфраструктуры собственных дворов, а также заинтересовать их к непосредственному участию в облагораживании дворовых территорий и городских зон отдыха.

Сообщается, что на программу благоустройства городской среды в 2017 году республика получит почти 138,5 миллиона рублей. В целом с учетом регионального софинансирования будет выделено 203,6 миллиона руб. А в бюджете страны на данные цели учтено 20 миллиардов рублей.

Программа "Формирование комфортной городской среды" рассчитана на 5 лет, и все это время активисты регионального отделения ОНФ по РМ будут непосредственно работать с исполнительной властью по осуществлению запланированных мероприятий. Совместно с местными жителями они будут отслеживать состояние дворов многоквартирных зданий и общедоступных зон отдыха.

Источник: izvmor.ru