В Мордовском заповеднике разработали два новых маршрута

В преддверии новейшего сезона Мордовский заповедник предлагает собственным посетителям новейшие маршруты: "Тропою предков", "Заповедными тропами" и "Заповедная зима". Два из них возможно будет опробовать уже в следующем месяце.

Экскурсионный тур "Тропою предков" - это путешествие в мир заповедной природы, сохраняющий дух древности и возвращающий к древним корням. Участникам предложат познакомиться с легендами и баснями античной мордвы, посетить избушку Вирявы, посмотреть спектакль по мордовскому эпосу и сделать куклу-оберег.

Для желающих осуществить в Мордовском заповеднике уик-энд предлагается программа "Заповедными тропами". Маршрут предполагает посещение всех троп центральной усадьбы заповедника ("Знакомьтесь: Мордовский заповедник!", "Тропою предков", "Экосистемы заповедника"), а также музея природы и мини-фермы "Дикие и домашние".

Источник: izvmor.ru