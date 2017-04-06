Исполняющий обязанности прокурора Мордовии посетил ИК-14

Исполняющий обязанности прокурора Мордовии Александр Максимов побывал в исправительной колонии №14 УФСИН РФ по РМ.

Максимов исследовал карантин, жилые здания отрядов, медицинскую часть, столовую для осужденных, варочный цех и административное строение учреждения.

После чего он провел прием осужденных по личным вопросам. При подведении итогов он подметил соответствие жилищных и коммунально-бытовых условий проживания осужденных, санитарного состояния требованиям действующего законодательства, совместно с тем указал на несколько недостатков, требующих дальнейшей доработки.

Источник: izvmor.ru