Глава Мордовии Владимир Волков вошел в группу губернаторов с сильным влиянием

Агентство политических и экономических коммуникаций представило мартовский показатель влияния руководителей субъектов РФ. Согласно его итогам, Владимир Волков остается в группе губернаторов с сильным влиянием, заняв 28 место.

Как подмечает генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов, трендом месяца становится укрепление позиций ряда новейших врио руководителей регионов, назначенных президентом в феврале. В то же время ослабляют позиции губернаторы, в регионах которых прослеживается увеличение социальной напряженности и протестной активности.

В пятерке лидеров по сравнению с прошлым месяцем изменений не произошло. Возглавляет рейтинг мэр Москвы Сергей Собянин. Вторую строчку рейтинга сохраняет за собою глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, третью — глава Татарстана Рустам Минниханов, четвертая — у губернатора Тюменской области Владимира Якушева. Пятую строку рейтинга по-прежнему занимает глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Источник: izvmor.ru