В Мордовии вайперов оштрафовали за плохую вентиляцию

Сотрудники Роспотребнадзора оштрафовали руководство магазина для вайперов в Саранске из-за плохой вентиляции.

В нем продаются комплектующие и девайсы к электронным сигаретам, в торговом зале происходит пробное парение электронных сигарет с ароматизаторами. При этом вытяжка сделана таким образом, что запах выходит под окна жильцам. В результате у людей лопнуло терпение, и они пожаловались на бизнесмена.

По результатам проверки его оштрафовали на 10 000 рублей.

Ранее сообщалось, что аферистка для "лечения" дочери назанимала 125 тысяч у жительницы Мордовии.

Источник: izvmor.ru