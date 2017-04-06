Общественный транспорт Саранска изменит свое движение 8 апреля

В субботу, 8 апреля, в Саранске пройдет предпасхальная ярмарка, в связи с этим в городе будет изменена схема движения общественного транспорта.

Сообщается, что в центре города движение будет ограничено по ул. Ботевградская на отрезке от ул. Полежаева до ул. Васенко. Поэтому автобусные маршруты №№ 7, 8, 9, 13, 15, 17 и 31 - будут следовать по ул. Титова в направлении СК "Мордовия". От СК проследуют по ул.Титова - ул. Гагарина - ул. Полежаева и далее по действующим маршрутам.

На Светотехстрое движение будет запрещено по пр. 60 лет Октября: от ул. Веселовского до бульвара Веденяпиных. В связи с этим троллейбус №12, а также автобусы №№ 6, 10, 23 будут следовать по ул. Веселовского.

В юго-западной части города движение ограничат по ул. Ульянова: от ул. Энгельса до ул. М. Расковой. В связи с этим троллейбусные маршруты №№ 7, 8, 13, 15 и автобусные маршруты №№ 14, 15, 18, 20, 21, 28, 32, 34 и 40 будут следовать по пр. 50 лет Октября до ул. Энгельса и в обратном направлении по действующей схеме маршрутов.

На Химмаше для движения будет закрыт пр. 70 лет Октября: от ул. Косарева до ул. Севастопольская. Соответственно автобусы №№ 1, 5, 21, 44 и 50 будут следовать по ул. Волгоградской.

Источник: izvmor.ru