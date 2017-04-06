Жители Саранска украли 326 кг лома черного металла

Полиция Саранска задержала двух жителей п. Гагарина, подозреваемых в краже 326 килограмм лома черного металла.

Вследствие проверки полученных данных представители полиции обнаружили, что к совершению хищения металлических изделий из сарая, находящегося на придомовой территории одного из частных зданий п. Гагарина, причастны двое местных жителей. Ими выявились прежде судимые граждане 1982 и 1962 г.р.

Определено, что в ночное время подельники, взломав замок, пробрались в подсобное помещение, откуда вынесли чужую собственность. Позже лом они предполагали сдать в пункт приема металлолома.

По данному факту проводится проверка. Устанавливается сумма ущерба. Задержанные проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Мордовии.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия