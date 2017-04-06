Источник: саранский рефери Александр Егоров будет работать на матче "Спартак" - "Зенит"

Рефери из Саранска Александр Егоров станет главным арбитром матча 23-го тура РФПЛ между московским "Спартаком" и питерским "Зенитом", утверждает "Спорт-Экспресс". Встреча состоится 16 апреля в Москве и, очевидно, станет одной из ключевых в битве за чемпионство.

На данный момент "Спартак" возглавляет турнирную таблицу, набрав после 21 тура 48 очков. ЦСКА и "Зенит" набрали по 42 очка и занимают вторую и третью строчки соответственно. До конца чемпионата командам осталось провести по 9 игр.

Ранее сообщалось, что Александр Егоров назначен судьей полуфинального матча Кубка России между "Локомотивом" и "Уфой". Поединок состоялся 5 апреля в Москве и завершился со счетом 1:0 в пользу "железнодорожников".

Источник: sport-express.ru