Волонтеры из Саранска помогли в организации и проведении матча Россия - Бельгия

Волонтеры из Саранска, которые будут работать во время матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, побывали на товарищеском матче Россия – Бельгия, который прошел на стадионе "Фишт". Арена была адаптирована к Кубку Конфедераций - 2017 и ЧМ-2018.

Всего в организации матча приняли участие более 300 волонтеров. Трое из них были из Саранска.

"У нас была возможность увидеть организацию работы многих функций, к примеру: сервисы для зрителей, транспорт. Это первый матч, на котором нам удалось увидеть полную загрузку стадиона – 39 000 болельщиков. Мы получили отличный опыт и безмерно рады за сборную России, которая боролась до последней минуты матча", – сказала заместитель директора по коммуникационной кампании Волонтерского центра Саранска Юлия Терехова.

Источник: saransk-2018.com