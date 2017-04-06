В Саранске начали выбирать лучшего воспитателя года

Конкурс "Воспитатель года" пройдет в Саранске с 6 по 12 апреля. Как сообщили в администрации краевой столицы, в этом году в нем примут участие 15 педагогов.

Каждый участник представит визитную карточку, образовательный проект, проведет педагогическое мероприятие с детьми и озвучит эссе. Финалистами конкурса станут наиболее одаренные педагоги, которые покажут мастер-класс "Планета по имени Земля", программу педагогического просвещения родителей по экологическому воспитанию детей дошкольного возраста "Природа и Мы" и творческий конкурс "Мы твои друзья, Природа".

Победители, лауреаты и участники конкурса будут награждены дипломами и денежными премиями.

Источник: adm-saransk.ru