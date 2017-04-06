Школьники из Теньгушевского района отправились в "Город мастеров"

В Теньгушевском районе Мордовии прошла ярмарка профессий "Город мастеров". Мероприятие помогает знакомить школьников с рынком труда, существующим на сегодняшний день, и подбирать подросткам профессию на будущее.

Всего в ярмарке приняли участие более 50 школьников со всего района. На один день ребята превратились в строителей, плотников, поваров, рестораторов. На "Городе мастеров" подростки изучили основы профессионального труда парикмахера, швеи, медсестры, специалиста по гостиничному делу.

Как сообщалось ранее, конкурс "Воспитатель года" пройдет в Саранске с 6 по 12 апреля. Как сообщили в администрации краевой столицы, в этом году в нем примут участие 15 педагогов.

Источник: izvmor.ru