"Мордовия-2008" стала серебряным призером "Кубка Волги"

Команда юных футболистов "Мордовия-2008" заняла второе место на "Кубке Волги" в Казани. В полуфинале команда из региона-13 обыграла нижегородскую "СДЮСШОР-8" со счетом 5:4. У "Мордовии" отличились Илья Гришин (дважды), Антон Горбунов, Вадим Евдокимов и Глеб Сысуев.

В решающем поединке с ижевским "Зенитом" мордовские футболисты уступили - 2:3. Авторами голов в составе "М-2008" стали Антон Горбунов и Илья Гришин.

По итогам турнира Илья Гришин был признан лучшим нападающим.

Как сообщалось ранее, сборная Мордовии заняла второе общекомандное место в финале VIII зимней Спартакиады учащихся России – 2017. В общей сложности в турнире приняли участие 2057 спортсменов из 62 субъектов РФ.

Источник: izvmor.ru