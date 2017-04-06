В Чамзинском районе пьяницу порезала ножом собственная жена

Жительница Чамзинского района очень круто обошлась со своим мужем, который любит "закладывать за воротник". 29-летняя женщина, проживающая в поселке Комсомольский, нанесла своему 24-летнему супругу ножевые ранения.

О происшествии полицейским сообщили врачи больницы, в которую поступил пострадавший. Как сообщили в МВД Мордовии, утром 4 апреля парень пришел нетрезвым домой, что не понравилось его супруге. Во время ссоры мужчина стал избивать свою вторую половинку, после чего она схватила со стола кухонный нож и ударила молодого человека три раза. Осознав, что натворила, девушка вызвала "скорую помощь".

Сперва задержанная утверждала, что ее муж получил раны до того, как пришел домой. Однако позже созналась в содеянном.

Источник: 13.мвд.рф