24-летний инвалид со спайсами попал в руки полиции в Саранске

Полиция Саранска поймала 24-летнего инвалида 2-й группы, при котором обнаружились наркотики. Как сообщает пресс-служба республиканского МВД, парень был задержан около одного из домов по улице Веселовского. В кармане у него оказались несколько доз "спайса".

Задержанный пояснил, что купил наркотик через Интернет для личного потребления. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за похожее преступление.

Как сообщалось ранее, сотрудниками полиции Мордовии окончено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего уроженца Саранска, обвиняемого в участии в преступном сообществе, покушении на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в крупном размере, а также легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления группой лиц по предварительному сговору.

Источник: 13.мвд.рф