Из-за акции "Вместе против террора" в Саранске ограничат движение транспорта

В Саранске 8 апреля пройдет массовая акция "Вместе против террора". В связи с этим в ближайшие 2 дня в городе будет ограничено движение.

Как сообщили в администрации Саранска, с 19:00 7 апреля до 14:00 8 апреля вокруг Ледового дворца и стадиона "Старт" по Московской со стороны улиц Красная, Московская будет ограничено движение и исключена парковка. Исключение будет сделано для спецмашин.

Кроме того, 8 апреля с 9:00 до 14:00 аналогичные ограничения будут действовать по Московской на участке от Республиканской до Рабочей, по Рабочей на участке от Московской до Коммунистической.

Также напомним, что 8 апреля в Саранске пройдет предпасхальная ярмарка. В связи с этим в городе будет изменена схема движения общественного транспорта.

Источник: adm-saransk.ru