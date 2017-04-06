Мордовии выделят более 144 млн рублей на ремонт дорог

В 2017 году Мордовия получит 144 млн 821,5 тыс. рублей на улучшение состояния дорог. Соответствующий указ был подписан председателем Правительства России Дмитрием Медведевым. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.

Средства в первую очередь будут направлены на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования, сказано в документе.

Как сообщалось ранее, Президент России Владимир Путин отметил, что в Мордовии хорошо развит агропромышленный комплекс, что крайне важно в условиях санкций и принятых ответных мер. Такое заявление глава РФ сделал на пленарном заседании IV медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость".