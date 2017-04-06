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ФК "Саранск" узнал соперников по первенству "Приволжье"

ФК "Саранск" узнал соперников по первенству "Приволжье"

Стал известен предварительный состав участников первенства III любительской лиги России. Как сообщает Межрегиональный футбольный союз "Приволжье", в турнире сыграют 12 команд. Среди них будет и вновь созданный ФК "Саранск".

Помимо команды из Мордовии, в лигу заявлены: "Дзержинск" (Дзержинск), "Йошкар-Ола" (Йошкар-Ола), "Зенит-Ижевск-М" (Ижевск), "СДЮСШОР-Волга-М" (Ульяновск), ФК "Оренбург" (Оренбург), "Сызрань-2003-М-СШОР№2" (Сызрань), "Искра" (Энгельс), "Крылья Советов-М-ЦПФ" (Самара), "Академия-Лада-М" (Приморский), "Дорожник" (Каменка), "Торпедо" (Димитровград).

Как сообщалось ранее, команда юных футболистов "Мордовия-2008" заняла второе место на "Кубке Волги" в Казани. Кроме того, по итогам турнира, игрок "Мордовии" Илья Гришин был признан лучшим нападающим.


Источник: izvmor.ru