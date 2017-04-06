Благодаря дорожным камерам в Мордовии в 2017 году открыто более 128 тысяч дел о нарушениях ПДД

С начала 2017 года в Мордовии камеры фотовидеофиксации помогли возбудить свыше 128 тысяч дел об административных правонарушениях. Статистику приводит ГИБДД республики, отмечая, что по данным делам вынесено штрафов на 62 миллиона рублей.

Чаще всего водителей наказывают за превышение скорости, пересечение стоп-линии и проезд на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщалось ранее, на дорогах Мордовии прошла очередная операция "Безопасный регион". За 3 дня дорожные полицейские поймали 403 нарушителя ПДД. Чаще всего водители совершали следующие нарушения: непредставление преимущества в движении пешеходам, нарушение правил применения ремней безопасности, а также тонировка транспортного средства.

Источник: gibdd.ru/r/13