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Рауль Шакирзянов из Мордовии выиграл юбилейную гонку памяти В. Беляева

Рауль Шакирзянов из Мордовии выиграл юбилейную гонку памяти В. Беляева

Мордовский лыжник Рауль Шакирзянов выиграл гонку памяти В. Беляева. Соревнования прошли уже в 10-й раз. Участие в них в этом году приняли более 180 спортсменов.

Представитель КСШОР финишировал первым среди мужчин в гонке на 10 км свободным стилем (22:48.4). Второе место занял Михаил Куклин (22:59.7), третье - Антон Шатагин (23:00.5).

Отметим, что гонка проходит в статусе официальных соревнований международной федерации лыжных гонок (FIS).

Как сообщалось ранее, спортсмен из Мордовии Евгений Комаров удачно выступил на первом и втором этапах Кубка Европы по велоспорту-ВМХ. Соревнования прошли в городе Хейзден-Зольдер (Бельгия). Комаров, принимавший участие в Олимпийских играх – 2016, занял на турнире третье место. 


Источник: izvmor.ru