Рауль Шакирзянов из Мордовии выиграл юбилейную гонку памяти В. Беляева

Мордовский лыжник Рауль Шакирзянов выиграл гонку памяти В. Беляева. Соревнования прошли уже в 10-й раз. Участие в них в этом году приняли более 180 спортсменов.

Представитель КСШОР финишировал первым среди мужчин в гонке на 10 км свободным стилем (22:48.4). Второе место занял Михаил Куклин (22:59.7), третье - Антон Шатагин (23:00.5).

Отметим, что гонка проходит в статусе официальных соревнований международной федерации лыжных гонок (FIS).

Как сообщалось ранее, спортсмен из Мордовии Евгений Комаров удачно выступил на первом и втором этапах Кубка Европы по велоспорту-ВМХ. Соревнования прошли в городе Хейзден-Зольдер (Бельгия). Комаров, принимавший участие в Олимпийских играх – 2016, занял на турнире третье место.

Источник: izvmor.ru