Житель Мордовии отдал аферистам 13 тыс. рублей, пытаясь заработать на букмекерской конторе

Житель Зубово-Полянского района Мордовии обратился в полицию, сообщив, что стал жертвой обмана. По словам 24-летнего парня, у него под предлогом получения прибыли от спортивных ставок выманили 13 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД Мордовии, парень нашел в Сети сайт букмекерской конторы, где посетителям предлагалось удвоить свои сбережения. Молодой человек связался с менеджером, который поведал ему правила работы чудо-системы и попросил отправить деньги на указанный счет.

Заявитель поверил мошеннику и переел нужную сумму через терминал оплаты. Позже сайт был удален, а все попытки потерпевшего связаться с "менеджером" оказались безуспешны.

По данному факту проводится проверка.

Источник: 13.мвд.рф