В финале всероссийского творческого конкурса будут представлены работы осужденных Мордовии

На базе Владимирского юридического института ФСИН России пройдет финал конкурса изобразительного искусства среди осужденных. За победу поборются и 6 работ осужденных Мордовии.

Как сообщает пресс-служба УФСИН по РМ, для участия в номинации "Живопись" отобраны работы Дмитрия Объедкова "Вид в окрестностях Дюссельдорфа" и Александра Шестеркина "Тропка".

В номинации "Лучшая игрушка" будут представлены работы Татьяны Янович "Казачок", Натальи Волковой "Дружная семья" и Елены Грузновой "Ежик и пчелка". В декоративно-прикладном творчестве за первенство сразится "Шахматная шкатулка" Сергея Панина.

Как сообщалось ранее, в Теньгушевском районе Мордовии прошла ярмарка профессий "Город мастеров". Мероприятие помогает знакомить школьников с рынком труда, существующим на сегодняшний день, и подбирать подросткам профессию на будущее.

Источник: 13.fsin.su