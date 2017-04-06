Житель Ковылкино проведет 7,5 лет в колонии за смертельное избиение соседа

Житель Ковылкино Александр Кошельков узнал свой приговор за смертельное избиение соседа. Преступление было совершено 20 декабря прошлого года.

Как сообщили в пресс-службе СКР по РМ, в тот роковой день 48-летний Кошельков направлялся домой из кафе, пребывая в нетрезвом состоянии. Возле своего дома он встретил 58-летнего соседа, который сделал ему замечание по поводу выпитого спиртного. На этой почве между ними возникла ссора, в ходе которой Кошельков свалил оппонента на землю и несколько раз ударил ногой по голове. Удары оказались смертельными – потерпевший умер до приезда "скорой помощи".

По приговору суда следующие 7,5 лет Кошельков проведет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Источник: mordovia.sledcom.ru