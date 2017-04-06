В Саранске 6 апреля напишут диктант на мокшанском и эрзянском языках

В Саранске сегодня, 6 апреля, все желающие смогут написать тотальный диктант на мокшанском и эрзянском языках. Данное мероприятие станет своеобразной прелюдией в преддверии Всероссийского дня мордовских языков.

Диктант на традиционных для региона-13 языках можно будет написать на двух площадках: в учебном корпусе №1 МГУ им. Н.П. Огарева (аудитории 408 и 412) и в учебном корпусе №5 МГПИ им. М.Е. Евсевьева (аудитории 201 и 120). Начало диктанта в 16:00.

Стоит отметить, что такой же диктант будут писать и во многих регионах России с компактным проживанием мордовского населения.

Как сообщалось ранее, на базе Владимирского юридического института ФСИН России пройдет финал конкурса изобразительного искусства среди осужденных. За победу поборются и 6 работ осужденных Мордовии.

Источник: izvmor.ru