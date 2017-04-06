Директор пансионата в Мордовии присвоила себе более 41 тысячи рублей

В Мордовии возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица, которое подозревается в растрате. Под подозрение попал сотрудник одного из учреждений соцобслуживания в поселке Комсомольский.

Как сообщили в МВД Мордовии, в декабре 2014 года директор пансионата фиктивно трудоустроила водителем своего знакомого, а положенную ему зарплату клала себе в карман. Таким способом с декабря 2014 года по апрель 2015 года она присвоила себе 41 600 рублей.

Как сообщалось ранее, житель Зубово-Полянского района Мордовии обратился в полицию, сообщив, что стал жертвой обмана. По словам 24-летнего парня, у него под предлогом получения прибыли от спортивных ставок выманили 13 тысяч рублей.

Источник: 13.мвд.рф