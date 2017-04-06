В 2017 году в Мордовии на воинскую службу будут призваны более 1000 новобранцев

Военный комиссар Мордовии Игорь Тихомиров подвел итоги призыва 2016 года и рассказал, как проходит кампания 2017 года. По его словам, из Мордовии в нынешнем году будут призваны более 1000 новобранцев. Служить мордовские ребята будут в основном в воинских частях Центрального военного округа.

Первые отправки к месту службы начнутся 23 апреля. В текущем месяце на службу будут отправлены около 200 будущих солдат из Мордовии.

Тихомиров подчеркнул, что сегодня отношение к воинской службе в корне меняется, возвращается ее престижность и растет имидж. "Многие молодые люди с хорошим настроением приходят на призывные комиссии, выражают желание служить в тех или иных войсках", - отметил Тихомиров.

Источник: izvmor.ru