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На двух мордовских уклонистов заведены уголовные дела

На двух мордовских уклонистов заведены уголовные дела

Военный комиссар Мордовии Игорь Тихомиров заявил, что согласно результатам призывной компании предыдущего года, на двух уклонистов возбуждены уголовные дела.

По его словам, в Мордовии всего приблизительно 800 молодых людей уклоняются от мероприятий, связанных с призывом, однако в юридическом смысле слова абсолютно всех их невозможно назвать уклонистами. Уклонисты - это те, кто прошел призывные комиссии, получил повестку, однако не явился на призывные пункты для отправки к месту службы. В республике подобных ребят почти 20 человек. Основной массе призывников не передана повестка. В основном, данные ребята работают за пределами республики.

По достижении 27-летнего возраста, подобным ребятам взамен военного билета будет вручена справка, в которой отмечено, что данный уроженец не прошел воинскую службу без законных на то причин.

Эта справка закроет двери для желающих работать в различных силовых министерствах и ведомствах, госструктурах.


Источник: izvmor.ru