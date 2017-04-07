На двух мордовских уклонистов заведены уголовные дела

Военный комиссар Мордовии Игорь Тихомиров заявил, что согласно результатам призывной компании предыдущего года, на двух уклонистов возбуждены уголовные дела.

По его словам, в Мордовии всего приблизительно 800 молодых людей уклоняются от мероприятий, связанных с призывом, однако в юридическом смысле слова абсолютно всех их невозможно назвать уклонистами. Уклонисты - это те, кто прошел призывные комиссии, получил повестку, однако не явился на призывные пункты для отправки к месту службы. В республике подобных ребят почти 20 человек. Основной массе призывников не передана повестка. В основном, данные ребята работают за пределами республики.

По достижении 27-летнего возраста, подобным ребятам взамен военного билета будет вручена справка, в которой отмечено, что данный уроженец не прошел воинскую службу без законных на то причин.

Эта справка закроет двери для желающих работать в различных силовых министерствах и ведомствах, госструктурах.

Источник: izvmor.ru