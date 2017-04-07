В Мордовии задержана банда вымогателей

Полиция Мордовии задержала группу лиц, которая под разными предлогами с применением насилия вымогала деньги у пятерых жителей Ардатовского района.

Сведения о том, что четверо граждан занимаются вымогательством денег, поступила правоохранителям в процессе проведения профилактической работы на территории района.

С целью проверки сведений фактов был проведен комплекс оперативных мероприятий. Под подозрением оказались 29-летний уроженец с. Манадыши, 27 и 33-летний жители Ардатова, а также 23-летний уроженец с. Редкодубье. Все без исключения фигуранты правонарушений прежде привлекались к уголовной ответственности за осуществление противоправных действий.

На данный момент оперативники устанавливаютс причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия