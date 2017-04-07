На предприятия Мордовии напали кибермошенники

С начала 2017 года на территории Мордовии зафиксировано пять инцидентов нового сетевого мошенничества, когда жертвами кибермошенников становятся предприятия.

Сообщается, что интернет аферисты атакуют с помощью электронной почты. Послания прибывают якобы от разных учреждений, которые на первый взгляд не вызывают сомнений, а сама угроза находится в прикрепленном файле.

На первый взгляд это обыкновенный документ Word либо Excel, однако на самом деле при его открытии начинает работать вредоносная программа, шифрующая все содержимое на ПК. Потом на экране появляется документ "прочти меня", где указано как можно вернуть все без исключения в первоначальный вид. За это действие аферисты требуют конкретную сумму наличных средств.

Источник: izvmor.ru