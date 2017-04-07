В Саранске спасатели "потушили" условно загоревшуюся детскую больницу

В детской республиканской клинической больнице Саранска состоялись учения спасателей. Участие в них, помимо МЧС-ников, приняли сотрудники больницы, ГИБДД и городской администрации.

В пресс-службе ГУ МЧС по РМ поведали, что проведение учений была связано с пожаром, который случился в конце февраля в детской областной больнице в Твери.

"Сегодня мы проверили готовность пожарно-спасательного гарнизона Саранска к действиям на подобных объектах", - отметил заместитель начальника ГУ МЧС России по РМ Дмитрий Турдаков.

По легенде, пожар начался в помещении, над которым расположен операционный блок. Медперсонал оперативно организовал эвакуацию детей из опасной зоны, но некоторые сотрудники больницы не успели покинуть задымленные помещения.

Когда спасатели прибыли на место, огонь условно охватил площадь 120 кв.м. Вырывающееся через окна пламя угрожало перейти на второй этаж.

Пожарные подали воду с нескольких направлений, чтобы ликвидировать очаг возгорания и защитить от огня смежные помещения. Кроме того, были обнаружены и эвакуированы 4 сотрудницы больницы.

Источник: 13.mchs.gov.ru