В Мордовии загорелось огромное поле с сухой травой

Поля с сухой травой начали гореть в Саранске. В частности накануне, 7 апреля, полыхало поле площадью в несколько гектар в пойме реки Инсар, сообщили в региональном МЧС.

Сотрудники ведомства взяли ситуацию под контроль. Огонь не угрожал перекинуться на жилые постройки или хозяйственные объекты.

Отметим, что в Мордовии за поджоги травы применяются крупные штрафы.

Как сообщалось ранее, сотрудники МЧС называют поджог основной причиной пожара в продовольственном магазине села Слободские Дубровки Краснослободского района.

Напомним, что местные жители почувствовали запах пожара и заметили, что из сельмага валит дым. Люди вызвали огнеборцев.

Источник: 13.mchs.gov.ru