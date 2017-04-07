В ночь на 6 апреля в Саранске зарезали мужчину

В одной из квартир дома №19 по улице Ярославской в Саранске произошло убийство. Согласно неофициальным данным, преступление было совершено в ночь с 5 на 6 апреля.

В квартире было обнаружено тело жертвы с ножевыми ранениями. По предварительной информации, убитый мужчина - хозяин квартиры. Не исключено, что преступление было совершено на бытовой почве.

Официальных комментариев по данному происшествию пока нет, однако в СМИ просочилась информация, что убийца уже задержан.

Как сообщалось ранее, жительница Чамзинского района очень круто обошлась со своим мужем, который любит "закладывать за воротник". 29-летняя женщина, проживающая в поселке Комсомольский, нанесла своему 24-летнему супругу ножевые ранения.

Источник: izvmor.ru