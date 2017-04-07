В Мордовии несостоявшийся вор отработает 200 часов

В Мордовии вынесли приговор мужчине, обвиняемому в попытке совершения кражи. Преступление едва не произошло в магазине в поселке Барашево.

Как сообщает пресс-служба Теньгушевского районного суда, вор решил проникнуть в торговое помещение, предварительно разбив фонарь, установленный над входной дверью здания. Далее он сорвал навесной замок и стал взламывать врезной. За этим занятием его и застал один из местных жителей.

Вор сбежал с места преступления, однако затем решил не прятаться и сдался с повинной. Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, приговорил мужчину к обязательным работам в течение 200 часов.

Приговор вступил в законную силу.

Источник: tengushevsky.mor.sudrf.ru